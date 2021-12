Seleção chega à Bahia e ganha versão de música de Alceu Valença para Copa América

A seleção brasileira já está em Salvador para o segundo jogo pela Copa América, marcado para terça-feira, 18, na Fonte Nova, contra a Venezuela. O elenco do técnico Tite desembarcou na capital baiana por volta das 23h do sábado, 15, e foi recebida no hotel, na praia de Itapuã, com Fitas do Senhor do Bonfim e uma nova música, feita para relembrar os títulos anteriores da equipe na competição continental.

O grupo Movimento Verde Amarelo, que no ano passado também criou uma canção para narrar as conquistas em Copas passadas, compôs uma outra música para a Copa América. Em uma versão adaptada de Anunciação, sucesso do cantor pernambucano Alceu Valença, os torcedores recepcionaram a torcida com versos sobre os títulos das Copas Américas de 1949, 1989, 1999 e 2004 e os respectivos destaques destas campanhas.

O Brasil ficará em Salvador até quarta à noite. O primeiro treino na capital baiana será no domingo, 16, no estádio do Barradão. Por coincidência, na primeira noite na cidade o elenco do técnico Tite vai pernoitar do mesmo hotel utilizado como concentração pela Colômbia. O time bateu a Argentina no sábado por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, pela estreia da Copa América.

Os jogadores da seleção brasileira treinaram na tarde do sábado em São Paulo antes de viajarem para Salvador. O grupo chegou ao hotel bastante cansado e antes de subirem aos quartos, foram recepcionados na porta por uma baiana em trajes típicos, que entregou aos atletas Fitinhas do Senhor do Bonfim. Na rua em frente ao hotel torcedores se aglomeraram para receber o Brasil e mostrar cartazes de apoio a jogadores como Thiago Silva e Daniel Alves.

Depois do compromisso em Salvador a seleção brasileira retorna para São Paulo, onde no dia 22, na Arena Corinthians, enfrenta o Peru, pela terceira rodada da fase de grupos. No outro jogo da chave do Brasil, realizado neste sábado, os peruanos empataram sem gols com a Venezuela, na Arena Grêmio.

adblock ativo