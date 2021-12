Seleção brasileira terá uniforme na cor preta

Nesta terça-feira, 28, será lançada mundialmente a nova camisa da seleção brasileira de futebol. Detalhe: a camisa 3 não terá as cores da bandeira do Brasil. Ao invés disso, ganhará a cor preta. A ideia, segundo a Nike, empresa patrocinadora da seleção, é que a camisa seja usada no cotidiano pelos torcedores.

A cor escolhida faz referência à primeira versão da camisa 3, de 1950. "O design, inspirado nos uniformes da seleção dos anos 50, foi pensado especialmente para o consumidor que quiser usá-la no dia a dia ou até curtir uma balada", diz Adolfo Lopez, gerente de desenvolvimento de produto da Nike do Brasil, ao site Uol.

Mas a mudança não para por aí. Além disso, o símbolo da CBF, que ficava no peito, passa para uma das mangas laterais. No peito agora estará estampada a constelação Cruzeiro do Sul. A camisa, de acordo com a Nike, não será usada na Copa das Confederações, que tem início no próximo dia 15. Isso porque o estatuto da CBF permite que os atletas usem em campo somente uniforme com as cores da bandeira do Brasil.



