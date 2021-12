Seleção brasileira sub-20 volta a ficar no empate com o Chile em amistoso

A seleção brasileira sub-20 voltou a ficar no empate com o Chile, em amistoso disputado nesta segunda-feira, 15, na casa do rival. Os comandados de Carlos Amadeu encararam os donos da casa no Estádio Santa Laura, em Santiago, ficaram duas vezes atrás no placar, mas arrancaram a igualdade em 2 a 2.

Apenas dois dias antes, Chile e Brasil já haviam empatado, na ocasião por 1 a 1. Nesta segunda, Amadeu mandou um time bem diferente a campo, sem o trio de ataque formado por Rodrygo, Paulinho e Vinicius Junior, que só entraram no segundo tempo. A seleção sentiu as mudanças e teve desempenho inferior ao do primeiro amistoso.

Os titulares escolhidos pelo técnico nesta segunda-feira foram: Vinícius, Vitinho, Rodrigo Guth, Lucas Ribeiro e Luan Cândido; Ederson, Gabriel Menino e Igor; Marquinhos Cipriano, Papagaio e Matheus Cunha.

Talvez sentindo a falta de entrosamento pelas mudanças, a seleção brasileira começou irreconhecível e sofreu o primeiro gol aos 19 minutos. Após cruzamento da esquerda, Nicolás Guerra aproveitou bobeada da defesa e finalizou de carrinho para a rede. O gol acordou o Brasil, que igualou aos 35. Gabriel Menino recebeu pela direita, ganhou no corpo da marcação e finalizou de fora da área, no ângulo: um golaço.

O time visitante seguiu melhor até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar as chances. Na volta do intervalo, porém, quem chegou ao segundo gol foi o Chile. Aos seis minutos, Saavedra cruzou da esquerda, Guerra tentou o desviou de calcanhar, mas a bola passou por todo mundo e morreu na rede.

Só que não deu nem tempo de comemorar, porque apenas um minuto mais tarde, Marquinhos Cipriano aproveitou erro da defesa do Chile, entrou na área e rolou para Matheus Cunha marcar sem goleiro. O Brasil novamente cresceu com as entradas de Rodrygo e Vinicius Junior e cada um deles perdeu uma boa chance antes do apito final, mas o placar seguiu igual.

adblock ativo