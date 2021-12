Seleção brasileira Sub-20 vence o México por 1 a 0

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o México na tarde desta quarta-feira, 5, no Centro de Alto Rendimento (CAR) da Federação Mexicana de Futebol (FMF). O gol de Marquinhos Cipriano aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo.

O técnico Carlos Amadeu colocou em campo 20 dos 22 convocados para essa série de amistosos. Exceto dois goleiros, todos disputaram pelo menos um período da partida. O gol foi marcado por um dos atletas que entraram no segundo tempo. Júnior Brumado, atleta do Bahia, entrou junto com outras 8 substituições feitas pelo técnico no intervalo

