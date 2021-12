Seleção brasileira segue em 9º lugar no ranking da Fifa

A seleção brasileira permanece na nona colocação no ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. Após saltar 13 posições atualização de julho da lista, em razão da conquista do título da Copa das Confederações, a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari manteve o seu posto entre as dez melhores seleções do mundo, com 1.089 pontos.

Não era esperada movimentação relevante na situação do Brasil no ranking, pois a equipe não entra em campo desde o dia 30 de junho, quando derrotou a Espanha para conquistar o título da Copa das Confederações. O próximo compromisso da seleção será no dia 14 de agosto, na Basileia, diante da Suíça, que ocupa a 15ª colocação na lista.

Sem alterações nas 12 primeiras posições, o ranking da Fifa continua sendo liderado pela seleção espanhola, atual campeã europeia e mundial, com 1.484 pontos. A Alemanha segue na segunda colocação, com 1.257 pontos, à frente da Colômbia, com 1.219, e da Argentina, com 1.210. A Holanda permanece na quinta colocação, seguida por Itália, Portugal e Croácia.

Após faturar o título da Copa Ouro, os Estados Unidos voltaram ao grupo das 20 melhores seleções da ranking da Fifa. A seleção norte-americana subiu três posições na lista e agora ocupa o 19º lugar. Assim, assumiu a condição de melhor seleção da Concacaf na lista, uma posição à frente do México. Já o Panamá, finalista da Copa Ouro, subiu 11 colocações e agora está em 40º lugar.

A próxima atualização do ranking será em 12 de setembro. Até lá, o Brasil terá disputado três amistosos. Além do duelo com a Suíça, a seleção vai encarar a Austrália, 46ª colocada da lista, no dia 7 de setembro, em Brasília, e Portugal, em Boston, em 10 de setembro, em Boston.

Confira como ficou o ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.484 pontos

2) Alemanha, 1.257

3) Colômbia, 1.219

4) Argentina, 1.210

5) Holanda, 1.165

6) Itália, 1.142

7) Portugal, 1.099

8) Croácia, 1.098

9) Brasil, 1.089

10) Bélgica, 1.079

11) Grécia, 1.038

12) Uruguai, 998

13) Bósnia-Herzegovina, 995

14) Inglaterra, 994

15) Suíça, 987

16) Rússia, 979

17) Equador, 972

18) Costa do Marfim, 962

19) Estados Unidos, 960

20) México, 879

