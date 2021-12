Talvez já preparando o terreno para o pior, o técnico Dunga avisou às vesperas do duelo com o Paraguai que estas seriam as Eliminatórias mais complicadas da história.

Pois bem. Não faltaram dificuldades no empate por 2 a 2 na noite de terça-feira, 29, em Assunção, entre a seleção brasileira e a paraguaia. E, apesar da recuperação do time canarinho - que começou perdendo por 2 a 0, mas foi buscar a igualdade com gol do baiano Daniel Alves nos acréscimos - a eliminação histórica e inédita na qualificação para a Copa do Mundo segue mais perto que nunca.

Seleção Brasileira luta e empata com Paraguai em 2 a 2

A competição leva quatro equipes diretamente ao torneio na Rússia, em 2018, e o quinto colocado disputa a repescagem. O Brasil está em sexto. O Paraguai, em sétimo. Dunga já estava pressionado e, diante da atual situação, sentirá todo o peso do país sobre si pelos próximos cinco meses. A Seleção só volta a campo pelas Eliminatórias em setembro, fora de casa, ante o Equador.

Momentos de terror

O jogo começou morno, dando a falsa impressão de tranquilidade para o time brasileiro, que passaria a viver momentos de terror só a partir dos 17 minutos. Foi quando começou a série de cruzamentos perigosos dos paraguaios. Logo na investida inicial, Ortiz cabeceou na trave. No rebote, Gómez, impedido, perdeu.

Logo depois, aos 19, Gómez, desta vez em posição legal, aproveitou levantamento de Édgar Benítez e desvio de cabeça de Da Silva para chutar forte da pequena área. Alisson fez milagre. Aos 21, depois de outro chuveirinho, Aguilar desperdiçou a chance.

Em outro período de alívio da pressão dos mandantes, o Brasil quase inaugurou o marcador. Aos 27, Willian cruzou rasteiro e Ricardo Oliveira acertou o travessão.

Mas seriam mesmo os mandantes a festejar primeiro. Aos 40, após erro de passe de Willian no meio-campo, Édgar Benítez mandou mais um cruzamento à área. Lezcano chutou mascado para abrir o placar.

No intervalo, Dunga arriscou ao trocar o volante Fernandinho pelo atacante Hulk. A consequência negativa apareceu logo aos três minutos, quando Ortiz lançou e Édgar Benítez se antecipou a Daniel Alves para tocar na saída de Alisson e ampliar.

Aos 17, o árbitro colombiano Wilmar Roldán anulou o gol da diminuição da desvantagem. Gil marcou de cabeça, mas cometeu falta ao se apoiar em Aguilar. O sopro de esperança só viria aos 34, quando Villar rebateu uma bomba de Hulk e Ricardo Oliveira marcou na sobra.

Acuado, o Paraguai não pôde conter o trator brasuca, que, aos 46, escapou da derrota graças à bela jogada individual de Daniel Alves.

