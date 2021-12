Seleção Brasileira joga bem e goleia Japão em amistoso

A Seleção Brasileira não encontrou dificuldades nesta terça-feira, 16, e, com uma atuação consistente, derrotou o Japão por 4 a 0, no Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia, encerrando as datas reservadas pela Fifa para jogos internacionais em outubro com duas vitórias e 10 gols marcados - na ultima quinta-feira, na Suécia, a equipe goleou o Iraque por 6 a 0.

Considerando apenas compromissos com a seleção completa, o que deixa de fora o Superclássico das Américas, disputado apenas por jogadores que atuam em Brasil e Argentina, a Seleção soma 18 gols marcados nas últimas três partidas. Em setembro, a equipe de Mano Menezes massacrou a China por 8 a 0 no Recife.

Ao contrário dos adversários anteriores, porém, o Japão possui uma equipe mais qualificada, com jogadores que atuam em grandes clubes do futebol europeu, como Kagawa, do Manchester United. Diante desse adversário, o Brasil teve uma boa atuação e foi soberano, sem ter a sua vitória ameaçada.

A Seleção Brasileira conseguiu envolver o Japão no duelo desta terça-feira ao jogar em velocidade e com o bom entendimento entre os quatro jogadores do setor ofensivo, que voltou a ser escalado sem um centroavante, e foi formado por Kaká, Oscar, Hulk e Neymar. Eles apresentaram movimentação constante e especialmente os jogadores de Real Madrid e Santos se entenderam bem, com tabelas e lances perigosos.

O único fato negativo do jogo foi o pequeno público que compareceu ao Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia. O Brasil volta a jogar no dia 14 de novembro, na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, contra a Colômbia. A convocação para este amistoso, que não deverá contar com jogadores que atuam no Brasil, será feita em 30 de outubro.

O jogo - O Brasil entrou em campo nesta terça-feira sem Marcelo, que sofreu uma fratura na perna direita. Assim, o técnico Mano Menezes precisou improvisar o zagueiro Leandro Castán na lateral esquerda. O restante da equipe titular foi a mesma que goleou o Iraque por 6 a 0 na última quinta-feira.

Já a seleção japonesa entrou em campo embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a França, em amistoso disputado na última sexta-feira, mas fracassou na tentativa de conseguir mais um triunfo sobre uma das principais equipes do mundo ao ser envolvida pelo Brasil em Wroclaw.

A Seleção Brasileira enfrentou certa dificuldade no início do duelo com a marcação adiantada do Japão. Logo, porém, a equipe conseguiu encontrar espaços na defesa ao apostar em jogadas de velocidade e, assim, abriu o placar aos 11 minutos. Oscar avançou pelo meio e passou para Paulinho. Da intermediária, o volante chutou de três dedos. A bola entrou no canto direito da meta defendida por Kawashima.

Logo depois, aos 15 minutos, o jogador corintiano quase marcou novamente. Dessa vez, Paulinho foi lançado em velocidade por Neymar, driblou o goleiro japonês, mas finalizou para fora. O segundo gol brasileiro não demorou a sair e foi feito após uma marcação polêmica da arbitragem.

Aos 23 minutos, Kaká recebeu passe de Adriano dentro da grande área e se enroscou com o marcador japonês. O árbitro Marcin Borski entendeu que o jogador cometeu pênalti ao tocar a bola com a mão. Assim, Neymar executou a cobrança aos 24 minutos e chutou alto, sem chances de defesa para Kawashima.

Com bom ritmo e aproveitando os espaços deixados pelo Japão, que tentava atacar o Brasil, a equipe teve mais uma boa oportunidade de gol aos 28 minutos. Em um rápido contra-ataque, Kaká passou na esquerda para Neymar, que avançou, entrou na grande área e chutou por cima do gol.

Se mantendo no campo de ataque, mas sem ser efetivo, o Japão só conseguiu ameaçar o Brasil aos 31 minutos, quanto Hasebe chutou forte de fora da área e Diego Alves fez boa defesa ao espalmar a bola para escanteio. A última oportunidade de gol da etapa inicial e surgiu em mais uma trama entre Kaká e Neymar. O atacante santista deu um passe preciso para o jogador do Real Madrid na meia-lua. Livre, o meia chutou rasteiro e acertou a trave esquerda do gol japonês.

Na etapa final, o Brasil voltou a marcar logo na primeira vez que foi ao ataque. Aos dois minutos, Oscar cobrou escanteio para Neymar, que dominou no peito, fintou o seu marcador e chutou. A bola desviou em um jogador japonês e impediu a defesa de Kawashima.

Se deixava espaços na defesa, o Japão ao menos tentava responder no ataque. Aos cinco minutos, Kagawa fez boa tabela com Honda e chutou da grande. A bola passou bem perto da trave esquerda da meta defendida por Diego Alves.

O Brasil, porém, era soberano no amistoso e conseguia criar seguidas chances de gol. Aos 11 minutos, Adriano lançou Leandro Castán, que tocou de cabeça para Neymar. O atacante concluiu à direita do gol japonês. Depois, aos 13 minutos, Hulk cobrou falta com força, a bola desviou na barreira e acertou a trave.

A Seleção Brasileira ainda teve um gol mal anulado, de Ramires, após um cruzamento de Neymar, em que o árbitro entendeu que a bola saiu. Mesmo em ritmo mais lento, o Brasil marcou mais uma vez, agora com Kaká. Aos 30 minutos, em contra-ataque, Paulinho passou para o meia, que invadiu a área e chutou de esquerda. Kawashima tocou na bola, mas não conseguiu evitar o quarto gol brasileiro.

Com várias substituições, o jogo caiu de nível no final. Mesmo assim, o Brasil ainda teve outra chance para marcar, com Lucas, que chutou cruzado, mas para fora. Assim, a partida terminou mesmo 4 a 0, com uma atuação convincente do Brasil e do quarteto ofensivo escalado por Mano.

