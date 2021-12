Seleção brasileira faz seu primeiro treino após a Copa da Rússia

A Seleção Brasileira fez o seu primeiro treino depois da Copa do Mundo da Rússia, nesta segunda-feira, 3, em Nova Jersey. Tite e sua comissão começaram esse novo ciclo com um trabalho planejado.

Com 20 dos 23 jogadores convocados à disposição, o grupo foi dividido em dois, utilizando o critério da minutagem em campo no último final de semana, onde a maioria dos atletas jogaram pelos seus clubes. Aqueles que estavam menos desgastados após a última rodada fizeram uma preparação mais intensa, com exercícios em campo reduzido, trabalhando o sistema ofensivo e treinando as finalizações.

A seleção treinará novamente nesta terça-feira, 4, onde Tite terá todos os convocados concentrados. O primeiro amistoso do time será nesta sexta-feira, 7, às 21h05, contra os Estados Unidos, no Estádio Nova Jersey.

