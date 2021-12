Seleção brasileira fará amistoso com a Colômbia em 6 de setembro

A Colômbia será adversária do Brasil em amistoso no segundo semestre, após a disputa da Copa América. Nesta quarta-feira, 13, a CBF anunciou que os colombianos vão encarar a seleção em amistoso marcado para 6 de setembro e que será realizado em Miami, nos Estados Unidos, no Hard Rock Stadium.

A seleção colombiana é adversária recorrente do Brasil, com 30 jogos disputados. E a equipe nacional possui ótimo retrospecto, com 18 vitórias, nove empates e três derrotas. Um desses duelos foi no estádio de Miami, em amistoso realizado em setembro de 2014, com triunfo da seleção por 1 a 0, com gol de Neymar.

O Brasil também atuou no local em novembro de 2013, quando aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre Honduras. E o estádio, hoje com capacidade para mais de 70 mil torcedores, também é conhecido por ter recebido eventos de fora do mundo futebolístico, o que inclui cinco edições do Super Bowl, a final da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

A confirmação do amistoso com a Colômbia se deu apenas alguns dias antes dos primeiros compromissos da seleção em 2019. A equipe vai encarar o Panamá, em 23 de março, em Porto, e depois terá pela frente a República Checa, no dia 26, em Praga.

Às vésperas da Copa América, o Brasil fará dois amistosos. Os jogos serão em 5 de junho, contra o Catar, no Maracanã, e um adversário ainda a ser determinado no dia 9, no Beira-Rio. Já na primeira fase do torneio continental, os adversários vão ser Bolívia (14 de junho, no Morumbi), Venezuela (18 de junho, na Fonte Nova) e Peru (22 de junho, na Arena Corinthians).

adblock ativo