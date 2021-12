Seleção Brasileira é convocada para Sul-Americano Sub-17

O técnico Carlos Amadeu definiu nesta quinta-feira, 16, os 23 jogadores que representarão a seleção brasileira sub-17 no Campeonato Sul-Americano da categoria, no Chile. Em meio à crise nas categorias de base da CBF, o treinador revelou os convocados, com destaque para o atacante Vinicius Júnior, do Flamengo.

Um dos melhores jogadores da última Copa São Paulo de Juniores, Vinicius Júnior tem apenas 16 anos, mas já atrai as atenções de alguns dos maiores clubes do mundo, como o Barcelona. Ele terá como companheiro de ataque no Sul-Americano Sub-20 seu colega de Flamengo, Lincoln, que também disputou a Copa São Paulo e tem 16 anos.

Flamengo e São Paulo são os clubes com mais representantes nesta convocação: quatro. Vasco, Coritiba, Atlético-PR, Atlético-MG, Palmeiras e Santos tiveram dois jogadores cada. Já Cruzeiro, Corinthians e Grêmio terão um atleta no torneio.

O Brasil viaja para a disputa do Sul-Americano em meio a uma crise em sua base. Na última terça-feira, a CBF demitiu seu coordenador das categorias de base, Erasmo Damiani, após o pífio desempenho do País no Sul-Americano Sub-20, em que terminou na quinta colocação, fora da zona de classificação para o Mundial da categoria.

A expectativa agora é que a seleção sub-17 tenha destino diferente no Sul-Americano, que será disputado do dia 23 de fevereiro a 19 de março no Chile. O Brasil defende o título e está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Paraguai, Venezuela e Peru.

Confira a convocação da seleção brasileira sub-17:

Goleiros: Arthur Gazze (São Paulo), Gabriel Brazão (Cruzeiro) e Lucas Alexandre (Vasco).

Laterais: Wesley (Flamengo), Kazu (Coritiba) e Weverson (São Paulo).

Zagueiros: Lucas Halter (Atlético-PR), Matheus Stockl (Atlético-MG), Patrick (Flamengo), Rodrigo Guth (Coritiba) e Vitor Eduardo (Palmeiras).

Meio-campistas: Alan Souza (Palmeiras), Marcos Antonio (Atlético-PR), Rodrigo Nestor (São Paulo), Victor Bobsin (Grêmio) e Victor Yan (Santos).

Atacantes: Alerrandro (Atlético-MG), Brenner (São Paulo), Lincoln (Flamengo), Paulinho (Vasco), Vitinho (Corinthians), Vinicius Júnior (Flamengo) e Yuri Alberto (Santos).

