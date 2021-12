Seleção Brasileira: Dunga valoriza Neymar, mas exalta grupo

Neymar conquistou a Liga dos Campeões pelo Barcelona no último sábado, 6, comemorou o título no domingo, apresentou-se à Seleção Brasileira na segunda-feira, 8, treinou normalmente na terça, 9, e já estará em ação novamente nesta quarta, 10.

O técnico Dunga confirmou que não abrirá mão de sua principal estrela no amistoso contra Honduras, no Beira-Rio. "O Neymar vai jogar, assim como todos os outros. É o nosso último jogo de preparação para a Copa América, então temos que fazer testes e colocar quem for necessário", disse Dunga, bastante satisfeito com o seu reforço de peso.

"A chegada do nosso capitão, que ganhou a Liga dos Campeões como destaque, soma muito à Seleção Brasileira. Ele veio bastante motivado. Antes do amistoso contra Honduras, a Seleção Brasileira mostrou que pode ter bons momentos sem Neymar ao derrotar o México por 2 a 0", completou o treinador.

Bastou o atacante do Barcelona ser incorporado ao time no treinamento realizado no Beira-Rio, no entanto, para que ele centralizasse todas as atenções." É bom ter um jogador da qualidade do Neymar, ainda mais com essa motivação. Já o coloquei como capitão da Seleção Brasileira logo no início do trabalho. Sei que cresce nos momentos de dificuldade.Ele sabe da sua importância para o Barcelona, mas também o quanto representa ser campeão pelo Brasil", garantiu Dunga.

De qualquer forma, o técnico não quer que os seus elogios sirvam para inferiorizar os demais jogadores da Seleção Brasileira. Afinal, ele acredita que o título da Copa América só será conquistado com uma equipe forte, do goleiro ao principal atacante. "Nenhuma individualidade vence sem o coletivo. Na Copa do Mundo, as seleções que tinham um só jogador não ganharam", advertiu Dunga.

A Seleção Brasileira foi humilhada pela Alemanha - e ainda perdeu para a Holanda -, por exemplo, quando Neymar se contundiu no Mundial do ano passado. " É mais natural que os jogadores diferenciados acrescentem muito ao time, mas um coletivo forte sustenta essas individualidades. Se você tem um só jogador, fica pelo caminho. Com vários, geralmente vai à final", enfatizou Dunga.

Dúvida na lateral

Se a presença de Neymar contra Honduras é certa, ainda não há confirmação em relação a outro jogador que passou pelo Santos. O lateral direito Danilo sofreu uma pancada no tornozelo diante do México e já foi preservado da atividade em campo desta tarde para se recuperar.

"O Danilo está fazendo tratamento. Temos também o Fabinho, que se comportou muito bem em São Paulo, apesar da juventude. Ele quebrou o gelo de entrar em uma partida com um torcedor exigente", confiou Dunga.

