Seleção brasileira deve enfrentar Japão e Inglaterra em novembro

A seleção brasileira deverá enfrentar Japão e Inglaterra em dois amistosos no mês de novembro. As duas partidas seriam disputadas na Europa nas datas Fifa reservadas para os jogos de repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 - dias 10 e 14. O jogo com os japoneses está praticamente confirmado para Lille, na França. Já o amistoso com a Inglaterra, que ainda precisa confirmar sua vaga na Copa da Rússia, deverá ser em Londres.

A partida com a seleção japonesa depende apenas de detalhes burocráticos para ser anunciada oficialmente pela CBF. Isso porque as duas equipes, já garantidas na Copa do Mundo da Rússia, têm interesse no jogo e vem tratando do amistoso há meses.

Com os ingleses, o que trava o anúncio oficial é a confirmação da vaga para o Mundial. A Inglaterra lidera o Grupo F das Eliminatórias Europeias, com cinco pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Eslováquia, e restam apenas duas rodadas para o fim. O time ainda precisa encarar a Eslovênia, em casa, e a Lituânia, fora. Garantindo a vaga, ficará livre para disputar o amistoso contra o Brasil.

Antes dos amistosos, a seleção brasileira fará suas duas últimas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O time encara a Bolívia, em 5 de outubro, em La Paz, e encerra sua participação diante do Chile, cinco dias depois, no Allianz Parque, em São Paulo.

