Seleção brasileira de rúgbi fará jogo-teste com Alemanha

A seleção brasileira masculina de rúgbi fará dois jogos-testes contra a Alemanha neste final de ano. O primeiro confronto ocorre no dia 28 de novembro, no estádio do Sesi, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O segundo será no dia 4 de dezembro, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, em São Paulo. Os encontros serão promovidos pela World Rugby, federação internacional que é responsável pelo esporte.

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o jogo no Pacaembu será o primeira da história da modalidade na arena esportiva. Caso vença os duelos, o Brasil poderá subir no ranking mundial da World Rugby. Atualmente, a seleção ocupa a 39ª posição, nove atrás da Alemanha.

