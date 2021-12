Seleção brasileira de judô vai testar instalações de Tóquio-2020

O judô brasileiro fechou parceria com o Japão, visando estabelecer uma base para a seleção olímpica antes e durante os Jogos de Tóquio-2020.

Assim, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciaram nesta quarta-feira, 7, que a cidade japonesa de Hamamatsu será a base da equipe para a aclimatação olímpica.

A delegação de 19 atletas mais comissão técnica embarcou nesta terça-feira, 06, para treinamentos no local. O objetivo é conhecer e fazer os primeiros testes nas instalações esportivas que atenderão à seleção no período pré-Jogos.

A previsão é que a equipe brasileira chegue a Hamamatsu nesta quinta, 8, e comece os treinamentos em Tóquio no dia 12 de junho.

Teste de equipamentos

"Vamos para testar a logística. Escolhemos um voo por Nagoia, que é mais perto de Hamamatsu, diferente do que costumamos fazer. Na saída de Hamamatsu, os equipamentos vão de caminhão para Tóquio, pois precisamos testar tempo e meios de transporte nesse trajeto", explicou explicou Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ.

"Testaremos também hospedagem, instalações esportivas e a alimentação com os atletas", completou Wilson, que chefia a delegação nessa viagem. "Estamos muito adiantados se compararmos ao que fizemos no ciclo passado. Temos toda a estrutura que precisaremos e poderemos testá-la com três anos de antecedência", finalizou.

As negociações com Hamamatsu começaram em 2015, quando representantes da cidade contataram a CBJ. Em 2016, dirigentes brasileiros receberam o prefeito Yasutomo Suzuki na sede do COB, no Rio, e em novembro do mesmo ano a Confederação mandou uma comitiva à cidade para vistoriar as instalações.

Uma das razões para a escolha da cidade é o fato de ela ter a maior comunidade brasileira do Japão. Isso traz facilidades, principalmente, em relação à alimentação.

O Brasil pretende fazer uma pré-seleção de atletas locais para apoiarem os treinos da equipe no período em que ficará em Hamamatsu.

"Então, não vão faltar feijão e bons treinos para os nossos atletas", resumiu Wilson.

Repetindo a Rio-2016

Outro objetivo da CBJ é manter a estratégia que deu certo em Londres-2012 e Rio-2016, quando a equipe olímpica concentrou-se em Sheffield e em Mangaratiba, respectivamente.

A programação da seleção brasileira nessa primeira estada em Hamamatsu inclui reuniões com autoridades locais, visita dos atletas à escolas públicas e treinos com judocas japoneses.

Em Tóquio, a equipe manterá a rotina de treinos técnicos no período de 12 a 21 de junho e retorna ao Brasil no dia 22.

Está prevista visita às obras das instalações olímpicas, como a Nippon Budokan, arena que receberá as competições de Judô em 2020.

Equipe masculina

Eric Takabatake 60kg

Daniel Cargnin 66kg

Charles Chibana 66kg

Eduardo Barbosa 73kg

Eduardo Yudy Santos 81kg

Rafael Macedo 90kg

Rafael Buzacarini 100kg

Leonardo Gonçalves 100kg

Rafael Silva +100kg

Ruan Isquierdo +100kg

Equipe feminina

Stefannie Arissa Koyama 48kg

Erika Miranda 52kg

Jéssica Pereira 52kg

Rafaela Silva 57kg

Mariana Silva 63kg

Maria Portela 70kg

Samanta Soares 78kg

Maria Suelen Altheman +78kg

Beatriz Souza +78kg

adblock ativo