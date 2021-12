Seleção brasileira de basquete vence partida por WO

A Seleção Brasileira de Basquete venceu por WO as Ilhas Virgens. A partida, que aconteceria no último domingo, 16, era válida pela segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo da China em 2019. Os jogadores cumpriram o protocolo, entraram em quadra, decretando assim a sexta vitória em oito jogos.

“Lamentamos profundamente o ocorrido, pois havíamos preparado tudo para que este jogo acontecesse da melhor maneira, com um grande investimento. Teríamos um número excelente de torcedores e seria uma festa muito bonita, sem falar nos fãs espalhados pelo País, que acompanhariam a transmissão pela televisão, mas fomos surpreendidos com esse problema enfrentado pelo nosso adversário e temos que acatar”, comentou o presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto Jr.

A Federação Internacional de Basketball (FIBA) emitiu um comunicado oficial sobre o cancelamento do jogo. A entidade relatou que a delegação das Ilhas Virgens sofreu problemas na conexão e não conseguiu embarcar para Goiânia (GO), onde seria a partida. Ainda no mesmo informe, a FIBA decretou que que o Brasil será declarado vencedor da partida pelo placar de 20 a 0, conforme o regulamento das Eliminatórias.

