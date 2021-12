Seleção Brasileira conhece adversários no Mundial Feminino 2019

A Federação Internacional de Futebol realizou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2019, que será realizada na França. Com isso, a Seleção Brasileira conheceu seu caminho no mundial. O Brasil está no Grupo C, juntamento com Austrália, Itália e Jamaica. A competição acontecerá entre os dias 7 de junho e 7 de julho, com 24 seleções e 9 sedes: Paris, Lyon, Montpellier, Nice, Valenciennes, Reims, Le Havre, Grenoble e Rennes.

As canarinhas irão estrear no dia 9 de junho, em Grenoble, contra a Jamaica. No dia 13, enfrenta a Austrália em Montepellier. Encerradno a fase de grupos, o Brasil encara a Itália em Valenciennes, no dia 18.

Representando o país Diretor Executivo de Gestão da CBF, Rogério Caboclo, o Vice-Presidente, Fernando Sarney, o Coordenador de Seleções Femininas, Marco Aurélio Cunha, e o técnico da Seleção Feminina Principal, Vadão, estavam presentes no evento. Kaká, pentacampeão do mundo pela Seleção, auxilio o sorteio dos grupos e dos jogos da fase inicial.

Conheça todos os grupos do Mundial

