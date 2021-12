Seleção brasileira chega a Teresópolis ainda sem Neymar e Dunga

Sem o técnico Dunga, parte do grupo da Seleção Brasileira chegou a Teresópolis no final da manhã desta segunda-feira, 1º, para dar início à preparação da Copa América. O voo do treinador, do auxiliar Andrey Lopes e do preparador de goleiros, Taffarel, desde Porto Alegre atrasou por causa do mau tempo. Eles vão chegar ainda nesta segunda-feira à Granja Comary.

O grupo, aliás, está bastante desfalcado. Neymar, Douglas Costa e Everton Ribeiro não se apresentarão nesta segunda por causa de compromissos de seus clubes. O Barcelona de Neymar decide a Liga dos Campeões sábado, contra a Juventus; o Shakhtar Donetsk de Douglas Costa joga na quarta pelo título da Copa da Ucrânia; e o Al Ahli de Everton Ribeiro decide a Copa Presidente nos Emirados Árabes também na quarta-feira.

O lateral-esquerdo Geferson, do Internacional, é outro jogador que ainda não está na Granja Comary, bem como Felipe Anderson, meia da Lazio.

David Luiz e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Filipe Luis, do Chelsea, e Luiz Gustavo, do Wolfsburg, chegaram antes do restante do grupo a Teresópolis, que nesta segunda-feira enfrenta nevoeiro, chuva fina e temperatura de 13ºC.

Na tarde desta segunda, estão previstos exames médicos nos jogadores, que não falarão com os jornalistas. Na apresentação no Rio de Janeiro, o contato também foi evitado.

