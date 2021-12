Seleção brasileira apresenta uniforme para Copa de 2014

O novo uniforme da seleção brasileira, que vai ser utilizado na disputa da Copa do Mundo de 2014, foi apresentado oficialmente neste domingo, em evento realizado pela fabricante Nike no Rio. Como os astros Neymar, Thiago Silva e Oscar estão defendendo seus clubes na Europa, coube ao volante Luiz Gustavo, um dos coadjuvantes do time do técnico Luiz Felipe Scolari, servir de modelo para mostrar a camisa com a qual o Brasil jogará.

A nova camisa não tem muitas mudanças em relação à anterior. As principais novidades são na gola, que deixa ser no estilo polo, e no detalhe nas mangas, agora bem mais fino - ambos são na cor verde, contrastando com o predominante e tradicional amarelo. No restante, foram alterados apenas pequenos detalhes no uniforme da seleção.

Também presente no evento deste domingo, Felipão disse ter aprovado o novo uniforme, mas revelou que sentia falta de uma sexta estrela no escudo, que ele espera conquistar com o título mundial no ano que vem. Já o ex-atacante Ronaldo, outro que prestigiou o lançamento no Rio, brincou que a camisa era muito justa e não cabia nele.

A Nike apresentou somente o uniforme principal da seleção neste domingo - o número 2, predominantemente azul, ainda não tem data para ser lançado. E a estreia da nova camisa amarelinha já está marcada: será no amistoso contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo, quando o time de Felipão volta a jogar.

adblock ativo