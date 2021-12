Seleção admite futebol ruim, mas reclama da torcida

Antes mesmo dos dez primeiros minutos do amistoso desta sexta-feira diante da África do Sul, a seleção brasileira já era vaiada pelos mais de 50 mil pagantes que foram ao Morumbi. A pressão se estendeu pelos 90 minutos do confronto e retratou o futebol ruim que os comandados de Mano Menezes apresentaram na vitória por 1 a 0.

Os próprios jogadores admitiram que a atuação foi abaixo do esperado, mas não esconderam a chateação com a reação da torcida. "Tentamos representar nosso futebol, mas tem vezes que não sai legal. A torcida devia nos apoiar mais, mas é normal. A gente está acostumado com a torcida vaiar quando não vamos bem. Mas com certeza teríamos jogado melhor se a torcida tivesse apoiado", declarou o atacante Hulk, autor do gol, em entrevista ao SporTV.

O zagueiro Dedé, que atuou no lugar de Thiago Silva, lesionado, também reclamou do comportamento dos torcedores, que, além de vaiarem a equipe, pediram a presença do atacante Luis Fabiano, vaiaram Mano Menezes e Neymar, que também foi chamado de "pipoqueiro" ao longo do jogo.

"A gente esperava mais aplausos, incentivo, apoio. Não foi da maneira que queríamos, mas agora vamos pensar na próxima partida. Vencemos, precisamos ficar felizes, mas queremos melhorar para enfrentar a China", disse, já projetando o confronto de segunda-feira diante dos chineses, também em amistoso, no Estádio do Arruda.

Dos poucos pontos positivos da partida, estão as atuações do goleiro Diego Alves e de Hulk, que entrou no segundo tempo e mudou o panorama da partida. "A partida foi boa, passei confiança. Acho que correspondi à altura", declarou Diego. "Consegui uma atuação com o pé direito: com vitória e gol", completou Hulk.

adblock ativo