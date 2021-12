Seis jogos abrem 3ª fase da Copa do Brasil nesta quarta; Paraná x Bahia fecha 2ª

A terceira fase da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, 8, com seis jogos e três grandes em campo: São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Enquanto a equipe do Morumbi tenta abrir vantagem no duelo de ida diante do ABC, no Morumbi, os dois últimos destes clubes jogarão fora de casa para levar uma situação confortável para o confronto de volta em seus domínios.

Em dois duelos marcados para começar às 21h45, o Internacional medirá forças contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão, enquanto o Cruzeiro atuará diante do modesto Murici, na cidade alagoana de mesmo nome.

Além destes três grandes, na mesma briga por uma vaga vão estar outros clubes fortes, como o Sport, Goiás e Joinville. Além disso, Paraná e Bahia farão o último duelo pela segunda fase em outro duelo desta quarta.

Diferentemente da fase anterior, na qual a vaga era decidida em jogo único, a vaga nas oitavas de final será definida em dois jogos. O gol fora de casa é um critério de desempate. A vaga só será decidida nos pênaltis caso ocorra igualdade em pontos e gols após os dois jogos.

Em Saquarema, no Rio de Janeiro, o Boavista joga diante do Sport, às 21h45. O time fluminense eliminou a Portuguesa no Canindé, ganhando por 2 a 0, e tem como destaque o experiente técnico Joel Santana. De outro lado, o time pernambucano confirmou o favoritismo ao eliminar o Sete de Setembro, de Dourados, do Mato Grosso do Sul, vencendo por 3 a 0.

No estádio Serra Dourada acontece um duelo de dois times que avançaram nos pênaltis. O Goiás superou o Boa, em Minas Gerais, após empate sem gols, enquanto o Cuiabá derrubou a Ponte Preta, em Campinas, empatando no tempo normal por 1 a 1 e vencendo a disputa de pênaltis, por 5 a 4.

Em casa, o Joinville recebe o Gurupi-TO na condição de favorito. O time catarinense passou pelo São Raimundo-PA com vitória por 1 a 0, enquanto a equipe de Tocantins surpreendeu ao ganhar do Rio Branco-AC por 2 a 0.

Segunda fase

Um jogo atrasado da segunda fase está programado para esta. O Paraná recebe o Bahia no estádio Durival Britto, em Curitiba, às 19h30. A partida estava marcada para o dia 26 de fevereiro, mas foi adiada porque o Bahia teve problemas no voo para chegar à capital paranaense. Houve ainda a agravante com a falta de policiamento.

O vencedor deste último confronto vai enfrentar o ASA, de Arapiraca (AL), que eliminou o Coritiba, ganhando por 2 a 0, no Couto Pereira. Foi uma das zebras da segunda fase.

Confira os jogos da 3.ª fase da Copa do Brasil:

19h30

São Paulo x ABC-RN

Goiás x Cuiabá-MT

20h30

Joinville-SC x Gurupi-TO

21h45

Sampaio Corrêa-MA x Internacional

Boavista-RJ x Sport

Murici-AL x Cruzeiro

