Seguros não cobrem tratamento e Lais Souza pede doações

São Paulo - Apesar de contar com duas apólices de seguro, uma do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e outra da Confederação Brasileira de Desportos de Neve (CBDN), Lais Souza precisa recorrer a uma "vaquinha" virtual para poder dar continuidade aos tratamentos para se recuperar do acidente sofrido em janeiro. Na ocasião, esquiava em Salt Lake City (EUA), enviada pelo COB e pela CBDN, treinando para os Jogos Olímpicos de Sochi/2014.

A campanha foi lançada no sábado à noite, a partir de uma página no Facebook, denominada "Lais Souza", apenas. A ação usa a hashtag #EuapoioaLais e visa arrecadar dinheiro para custear a continuidade do tratamento da atleta, internada na Unidade de Reabilitação de Lesões Medulares do Jackson Memorial Hospital, da Universidade de Miami, nos Estados Unidos.

Sete semanas após o acidente, ela segue sem movimentos nos braços e pernas. Respira, fala e come sem ajuda de aparelhos. Durante a semana, o COB divulgou uma foto de Lais Souza, numa cadeira de rodas elétrica (movida pelo movimento do queixo da ex-ginasta), acompanhada da equipe médica que cuida dela em Miami. A cadeira, porém, pertence ao hospital e precisa ser devolvida quando ela receber alta e voltar ao Brasil.

Poucos dias após o acidente, Antonio Marttos Jr., médico do COB que acompanha Lais, exaltou o fato de que ela receberia um tablet especial para poder utilizar ferramentas de comunicação online. O mesmo, porém, não será provido pelo COB ou pela CBDN.

Vale lembrar que, entre os seis patrocinadores oficiais do Comitê Olímpico Brasileiro está a Bradesco Seguros, que era quem segurava a ex-ginasta na sua campanha olímpica no inverno. "Acreditamos no poder solidário do brasileiro. Até o momento já foram arrecadados 75 mil reais para adquirir a cadeira de rodas e o tablet para Lais", diz texto publicado na página da campanha.

Lançada com o apoio do COB, ela será gerida completamente por pessoas da confiança de Laís. As doações são feitas diretamente numa conta que está no nome de Laís Souza, a de número 0110490-0 na agência do Bradesco da Vila Clementino, em São Paulo, com código 0548-7. Robinho, Kaká, Hortência, Luciano Huck e Felipe Massa estão entre os que posaram para fotos fazendo um L com os dedos.

adblock ativo