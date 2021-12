Segundona é conduzida pelos mandantes

Tirando o ABC, clube que merece um estudo científico merecedor de prêmio Nobel, a Série B deste ano é marcada pelos times que fazem valer o mando de campo. Bom para o Bahia, cujos próximos dois jogos são em casa: contra Boa e Náutico. Já o Vitória precisa reverter o baixo rendimento dos visitantes se quiser permanecer entre os quatro primeiros colocados. Fará duas partidas longe do Barradão: diante de Ceará e Luverdense.



Restando três rodadas para o final do primeiro turno, a Segundona prova ser bastante caseira. Dos 20 clubes, apenas quatro não possuem um rendimento superior a 50% como visitante. Da turma que está no G-4, o América Mineiro tem a melhor campanha como mandante, seguido pelo Bahia. Vitória e Botafogo vinham em seguida, respectivamente, mas ambos fugiram à regra ao empatarem seus últimos dois jogos como mandantes.



É quase regra. Ter um bom rendimento no seu território equivale a uma briga direta pelo acesso. Dos sete clubes que podem entrar ou permanecer no quarteto de cima após a próxima rodada, todos têm mais de 70% de aproveitamento nos seus domínios. O Santa Cruz é o único que não está no primeiro bloco e tem um bom retrospecto diante de sua torcida.



Para o Bahia, isso é um prato cheio, principalmente pelos dois jogos seguintes na Fonte Nova. Dos seus 28 pontos, 19 foram garantidos em Salvador. Invicto, o Esquadrão venceu seis jogos em casa, empatando apenas uma, diante do líder Botafogo, por 1 a 1.



Na busca pelos seis pontos na arena, o Bahia pode se apegar aos números dos visitantes na Segundona. Enquanto a maioria faz valer o poder de seu território, apenas dois clubes exibem um aproveitamento igual ou superior a 50% na condição de forasteiro.



Neste caso, o ABC merece um parágrafo apenas para ele. É o único que foge a todas as regras da Segundona. Em seu estádio, tem a pior campanha. Não conseguiu vencer nenhum jogo no Frasqueirão, perdendo cinco dos nove jogos lá. No entanto, jogar contra o Alvinegro potiguar é um suplício. Melhor visitante, ele acumula quatro vitórias em sete jogos. Se a campanha fosse a mesma em casa, estaria brigando por uma vaga no G-4. Mas hoje habita a zona de descenso.



Leão de chácara



Não adianta mais chorar pelo leite derramado. O Vitória também fugiu à regra e não soube se impor nos últimos dois jogos no Barradão. Dos seis pontos em disputa, contra Macaé e América, levou apenas dois. Prejuízo...



Entretanto, o Leão não foi o único a sofrer desse mal. Na recém-encerrada 16ª rodada, apenas três dos 10 mandantes venceram. Uma prova de que o cenário ainda pode mudar, se tornando um alento para o Rubro-Negro, que fará dois jogos longe da Toca.



Com a terceira melhor campanha fora, o Vitória também poderá se beneficiar com a situação atual dos seus próximos adversários. O Ceará, rival do próximo sábado, tem a segunda pior campanha como mandante, com um triunfo em sete jogos. O mato-grossense Luverdense também não é bom diante de sua torcida: das suas sete partidas, venceu apenas três.

