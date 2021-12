Segundona do Campeonato Baiano começa neste sábado

Começa neste sábado, 27, a Segunda Divisão do Baianão 2013. Assim como nos últimos anos, a edição contará com dez clubes.

As equipes serão divididas em dois grupos. Assim como no ano passado, uma chave contará com clubes da capital e da região metropolitiana, enquanto a outra será formada por equipes do interior do estado, no intuito de diminuir custos com viagens.

No Grupo 1 estão Camaçari, Catuense, Galícia, Ipitanga e Ypiranga. Já o Grupo 2 será formado por Astro, Colo-Colo, Flamengo de Guanambi, Itabuna e Jequié.

Dentre os destaques de cada equipe, o Camaçari investiu no comando da equipe, contratando Dentinho, técnico campeão da Segundona pelo Botafogo.

A Catuense, que volta à competição em 2013 e que revelou jogadores como Bobô, investe forte nas divisões de base.

O Galícia buscou modernizar o clube em diversas frentes, como a comunicação com o torcedor. Além disso, anunciou um pacotão de reforços.

No time laranja do Ipitanga, revelador de muitos atletas nos últimos anos, não foram apresentadas grandes novidades.

O Ypiranga, que bobeou ano passado, mudou boa parte do elenco. O principal reforço do Mais Querido é o atacante Joãozinho, ex-Vitória. A equipe do Astro, de Feira, fechou uma parceria com o Fluminense local.

No Sul do estado - O Colo-Colo, um dos favoritos, terá como principal trunfo sua torcida apaixonada. Já o rival, o Itabuna, volta a competição após ausência em 2012.

O Jequié tenta melhorar seu desempenho após uma temporada ruim. Quem compete pela primeira vez é Flamengo de Guanambi. A equipe abre o torneio contra o Astro, às 16h.

