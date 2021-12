Segundona do Baiano começa neste sábado

Na Segunda Divisão do Campeonato Baiano de 2015, vários rostos conhecidos deixarão a sensação de algo já visto, consagrada pela expressão francesa "déjà vu". A competição se inicia neste sábado, 18, com o jogo entre Ypiranga e Flamengo de Guanambi, às 16h, em Pituaçu.

Quase todos os nove clubes participantes terão atletas que, há menos de um mês, estavam em algum time da elite estadual - outros ainda estão atuando nas semifinais do Baianão, mas apalavrados com equipes da Segundona.

O caso mais emblemático é o do Itabuna, ausente da elite desde 2012 e que se reforçou basicamente com jogadores do Bahia de Feira e da rebaixada Catuense.

Do Tremendão, por exemplo, chegaram o goleiro Acássio, os laterais Wesley e Jorginho, os volantes Wagner Alagoano e Geovanio, o meia Renilson. Da Catuense, por sua vez, além do técnico Ionay da Luz, o zagueiro Jailson, o volante Pablo e os atacantes Robert, Kleuber e Charles.

Campeão baiano em 1963 e 1969, o Fluminense de Feira veio no vácuo do Itabuna e acabou de 'desfigurar' a dupla de Feira e Catu. Do conterrâneo, o Touro do Sertão confirmou o goleiro Léo, o meia Peixoto e o atacante Marcelo Pano. Da Catuca, os meias Alessandro Azevedo e Mica.

Já o Flamengo de Guanambi foi modesto nos reforços de 'elite'. O Beija-Flor do Sertão - que, ano passado, perdeu o acesso para o Jacobina devido ao saldo de gols (11 a 10) - até agora apostou em apenas três jogadores tarimbados: o goleiro Márcio Greyck (ex-Jacuipense), o volante Narciso e o atacante Amaral (ambos ex-Serrano).

"Podemos, sim, contratar novos jogadores. Porém, só a partir do próximo dia 19, à noite", ressaltou o presidente do Flamengo de Guanambi, Washington Lucas. A data e o horário são referências claras ao término das semifinais da Primeira Divisão, domingo. Pelo menos dois clubes terão dado adeus ao certame.

Atento a este momento está o Atlético de Alagoinhas, o clube que promete mais investimentos, com folha salarial de R$ 100 mil. Chega a ser o dobro de valores pagos em equipes do Baianão.

Mesmo com o intuito de anunciar novos contratados, o Carcará já tem no elenco o meia Fábio Gama (ex-Bahia) e o atacante João Neto - campeão estadual de 2011 pelo Bahia de Feira.

Tradicionais

Dono de 10 títulos baianos, atrás apenas da dupla Ba-Vi, o Ypiranga conta com o atacante Índio, que teve passagem marcante pelo Vitória em 2007. Rebaixado no ano passado, o Botafogo, campeão estadual sete vezes, dispõe de dois vencedores da Segundona de 2014 pelo Colo Colo: o técnico Fernando Dourado e o atacante Victor Mattos.

O Jequié permanece atento ao mercado da bola. O presidente Juarez Almeida informou que "um zagueiro, um meia e um atacante" ainda estão na lista. Enquanto isso, o clube trilha o mesmo caminho de Flamengo, Itabuna, Ypiranga e Botafogo, ou seja, reforçou-se, ao menos, com um atleta da Primeira Divisão estadual: o lateral esquerdo Jeferson, ex-Serrano.

Porém, há dois clubes que preferiram se reforçar de outra forma. O Grapiúna, que reeditará após treze anos o confronto local com o Itabuna, apostou numa fórmula caseira. "O time é formado basicamente por atletas dos campeonatos interbairros, do amador municipal e do intermunicipal. O atleta mais conhecido do time é o (volante) Totinga", disse o presidente Álvaro Castro.

"O diferencial da nossa equipe é que já está formada. Há 45 dias treinamos. Boa parte dos atletas que estavam na Primeira Divisão chegam abalados psicologicamente pelo sucesso não alcançado. Então, trazê-los não seria investimento", justifica.

O destaque do Juazeiro não entra em campo. Trata-se do ex-meia e atual técnico Janílson. "Foi sob a batuta dele que conseguimos o acesso em 2010", relembra o esperançoso presidente, o ex-treinador Antônio Barbosa, o Baé.

Para desonerar os gastos dos nove clubes, a Federação Bahiana de Futebol os isentou do pagamento das cotas de arbitragem, além de abrir mão dos 5% da renda bruta da bilheteria de cada jogo.

