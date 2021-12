Segundona do Baianão tem 'rodada caseira' no fim de semana

Teixeira de Freitas, Conquista e PFC-Cajazeiras se deram bem no último fim de semana ao vencer os jogos dentro de casa pela terceira rodada da Segundona do Campeonato Baiano.

No sábado, 24, o PFC-Cajazeiras conquistou o primeiro triunfo na competição ao bater o Colo Colo por 1 a 0, em Pituaçu. Na região sudoeste do estado, o Conquista venceu o Galícia por 2 a 0 e alcançou os sete pontos.

N domingo, 25, o Teixeira de Freitas superou o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1, no extremo sul, e seguiu na liderança da Segundona.

Os resultados deixaram Teixeira de Freitas e Conquista nas primeiras colocações. As duas equipes têm sete pontos, mas o Teixeira possui o melhor saldo (4 a 3). Na parte de baixo, o Colo Colo é o lanterna com um ponto. A equipe campeã do Baianão de 2006 ainda não venceu na competição.

