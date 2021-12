Segunda etapa do Baiano de Jiu-Jitsu começa neste domingo

A segunda etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu começa neste domingo, 22, no Colégio Isba, em Ondina. A competição, que tem início às 9h e segue até as 16h, deve contar com cerca de 400 ateltas, da categoria Juvenil (12 anos) a Super Sênior, envolvendo todas as faixas.

No domingo, as disputas começam com a categoria Juvenil. À tarde, ocorrem os confrontos mais esperados pelo público, quando os faixas pretas entram em ação.

O cronograma oficial, com todos os horários, será lançado na sexta-feira, 20. A pesagem será feita antes da primeira luta. Os participantes deverão se pesar com o quimono. Se o atleta não estiver adequado ao peso de sua categoria, será eliminado.

Nos dias 23 e 24 de novembro, a Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ) irá promover o tradicional Bahia Open, a última etapa da competição que vai definir os campeões baianos em 2013.

