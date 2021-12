Segunda edição do 'Run Guga Run' é lançado no sábado

Será lançado a segunda edição do “Run Guga Run”, uma espécie de “treinão” de corrida, que surgiu com a ideia de reunir amigos e colegas de diversas assessorias esportivas em preparação para a grande prova. O evento ocorrerá no sábado, 15, na orla do bairro Boca do Rio (antigo Aeroclube), às 5h30.

Cada atleta percorrerá a distância de acordo com as orientações do seu respectivo treinador, tendo três postos de hidratação, um a cada 3 km.

“Nossa intenção sempre foi agregar. Unir as pessoas que vão correr a maratona e fazer um ‘treinão’ para nos divertirmos. Fico muito feliz que a iniciativa tenha dado certo. Era uma brincadeira organizada, que virou coisa séria e entrou para o calendário oficial da prova”, contou Guga, um dos idealizadores do projeto.

