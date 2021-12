Seguem abertas inscrições para Meia Maratona Farol a Farol

As inscrições para a 5ª edição da meia Maratona Iguatemi Farol a Farol permanecem abertas. O evento, que acontece tradicionalmente todo mês de outubro, será realizado no próximo dia 12, a partir das 7h, e terá a largada do Farol de Itapuã sentido Farol da Barra.

Poderão participar atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, a partir dos 18 anos de idade. O custo de participação é de R$ 97, até o dia 1º de outubro, e R$ 107, a partir desta data.

Os participantes podem escolher a distância a ser percorrida, que pode ser de 5 km, 10 km ou 21 km, todos realizados pela Orla de Salvador. Informações e inscrições através do site da Chiptiming, ou na Loja Meia Iguatemi, localizada no Shopping Iguatemi.

adblock ativo