Seedorf diz que Ganso é lento e não jogaria assim na Europa

O meia holandês Clarence Seedorf disse que o meia Paulo Henrique Ganso não teria condições de jogar como protagonista na Itália por ser devagar e sem muita intensidade durante as partidas.

A declaração do experiente jogador do Botafogo ocorreu ao ser perguntado sobre o desempenho recente de Ganso no São Paulo, durante sua participação no programa "Bem, Amigos", do canal fechado Sportv, na última segunda-feira, 25.

Empolgado, o apresentador do programa, o narrador Galvão Bueno, elogiou um lance de Ganso contra o Botafogo.

"Se eu tivesse narrando e essa bola tivesse entrado, eu diria, sem dúvida alguma, 'olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez', porque ele fez uma jogada espetacular".

Após a exibição do lance, Seedorf foi questionado por outro integrante do programa, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, se Ganso faria sucesso na Europa. Ele respondeu de forma seca: "Não". Mas depois da insistência de Arnaldo Coelho, o meia holandês explicou melhor sua avaliação.

"Porque não deixam. A marcação é diferente. Acho que ele tem muito talento, mas esses momentos não podem ser a descrição desse jogador. Ele pra mim anda um pouco devagar dentro do campo e com esse ritmo não vai dar na Europa. Se colocar também um pouco mais de intensidade no seu jogo, com o talento que ele tem no pé e a visão, aí vai ser um jogador diferenciado".

A declaração provocou uma reação de Galvão Bueno, que questionou se o meia italiano Pirlo, atualmente na Juventus, não teria um estilho parecido com o de Ganso, não correndo muito e fazendo a bola correr. Seedorf discordou da comparação pelos dois jogadores atuarem em setores distintos.

"O Pirlo parece que não corre, mas corre. Depende da posição. O Pirlo joga mais atrás. Se vai jogar como armador, à frente da defesa, tudo legal, mas ele (Ganso) tá jogando mais na frente, e na Europa a marcação é mais forte na zona onde ele joga. Então, ou você fica mais dinâmico ou vai ficar mais difícil".

Quem também tentou discordar de Seedorf foi o comentarista Alberto Helena Júnior, ao dizer que Zidane também era lento. Afirmação contestada por Seedorf.

"Não, não, não. Parece, mas Zidane era muito dinâmico, o tempo todo, no controle de bola e sempre na aceleração. O Ganso para a bola, joga, para a bola. De vez em quando, ele faz jogadas de primeira e aí que vem todo o seu talento. A pergunta foi específica: 'vai poder jogar assim na Europa?'. Assim, na Europa, vai ser complicado".

