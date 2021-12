Seedorf deixa o Botafogo para assumir como técnico do Milan

Clarence Seedorf anunciou nesta terça-feira o fim da passagem pelo Botafogo e a aposentadoria dos gramados após uma carreira recheada de títulos para assumir o cargo de técnico do Milan.

"Estou aqui para anunciar que vou parar de jogar futebol, vou me aposentar, depois de 22 anos. Foi uma noite difícil, mas estou muito satisfeito com o que fiz na minha carreira, o que consegui fazer aqui no Botafogo", disse Seedorf, de 37 anos, que chegou ao Botafogo em junho de 2012 após uma passagem de 10 anos pelo próprio Milan, clube onde é ídolo da torcida.

"Não é um adeus, com certeza a gente vai se reencontrar. Toda experiência desse um ano e meio (no Botafogo) vai me ajudar em meu próximo passo, que vai ser como treinador do Milan".

O agora ex-jogador tinha contrato com o clube do Rio de Janeiro até junho deste ano, mas uma cláusula previa a liberação do compromisso em caso de oferta para assumir uma função fora de campo.

O holandês era cotado para assumir o Milan desde o fim do ano passado, diante da campanha ruim do time italiano sob comando de Massimiliano Allegri. A demissão do treinador na segunda-feira, no entanto, antecipou a mudança de carreira do holandês.

Pelo Botafogo, Seedorf conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e ajudou o time a conseguir o 4º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, classificando a equipe para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez desde 1996.

Apesar de ter passado por altos e baixos, incluindo partidas em que foi vaiado pela torcida, o jogador tornou-se um dos maiores ídolos da história recente do time, tanto pelas apresentações em campo como pelo carisma fora dele.

Sua apresentação oficial foi acompanhada por cerca 20 mil torcedores, que o viram descer de helicóptero no centro do gramado do Engenhão.

Nascido no Suriname e com passagem pela seleção da Holanda, Seedorf é um dos maiores vencedores da Liga dos Campeões da Uefa, torneio que conquistou quatro vezes com as camisas de Ajax (1995), Real Madrid (1998) e Milan (2003 e 2007).

Ele vai assumir o Milan na 11º colocação do Campeonato Italiano, após a derrota de virada por 4 x 3 pelo Sassuolo, no domingo, que selou a demissão de Allegri.

O resultado deixou o clube 30 pontos atrás da líder Juventus e a 20 pontos do Napoli, que ocupa a última posição que garante uma vaga para a próxima Liga dos Campeões.

