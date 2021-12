Sede do Pan-americano de Wrestling, CPJ se destaca como arena multiuso

O conceito de arena multiuso empregado como referência para o Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas, foi reforçado nesta sexta, 5, pelo presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Pedro Gama Filho.

Em visita à sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores. Como exemplo da multifuncionalidade da arena, Gama destacou o Pan-americano de Wrestling e Beach Wrestling (luta olímpica e luta na praia), que estão sendo realizados no CPJ até este domingo, dia 7.

"Já tivemos o Mundial de Wrestling, em 2015, e agora, pela primeira vez o Pan-americano que soma muitos pontos para o ranking mundial na corrida por vagas para a Olimpíada de Tóquio-2020", destacou, lembrando que o Pan confirmou a inscrição de 353 atletas e 23 países e tem como favoritos, além do Brasil, Estados Unidos, Cuba, Canadá e Venezuela.

O presidente da CBW contou com a companhia do diretor executivo do CPJ, Maurício Carlos dos Santos, ambos recebidos pelo diretor comercial do Grupo A Tarde Edmilson Vaz.

"A empresa apoia essa iniciativa de trazer o Pan-Americano para a Bahia. A Tarde sempre foi incentivadora do esporte. O Estado é carente de eventos desse porte e nós apoiamos", afirmou Vaz.

O executivo Maurício dos Santos aproveitou a visita para anunciar que um calendário de eventos está sendo montado e a sua divulgação ocorrerá em junho. "Vamos ter o Mundial de Kickboxing, os Brasileiros de Karatê, de Boxe e de Crossfit", antecipou Santos.

O executivo do CPJ, afirmou ainda que o espaço multiuso é considerado o segundo melhor centro esportivo do mundo, só perdendo para um mantido no Japão.

Antes de encerrar a visita, o presidente da CBW, Pedro Gama, convocou o público baiano para acompanhar as lutas do Pan-americano. A entrada é gratuita durante o evento.

"Teremos dois campeões olímpicos, campeões mundiais e a brasileira Aline Silva lutando, Ela é uma das favoritas a medalha no Pan", finalizou Gama.

Aline, de 30 anos, tem como principais conquistas a medalha de prata no Mundial do Uzbequistão 2014, na categoria olímpica até 75kg. No mesmo ano,ela foi campeã sul-americana, ouro no Mundial Militar e no Grand Prix de Paris.

adblock ativo