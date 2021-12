Secopa vai abrir licitação para reduzir custos na Fonte Nova

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa (Secopa) divulgou na quinta-feira, 20, que vai repetir no Mundial a chamada 'contratação segmentada', usada na Copa das Confederações para reduzir o custo das estruturas complementares à Fonte.

As novas licitações serão para a aquisição de contêineres, geradores e integradores, que serão implantados nas tendas dos arredores do estádio. A Secopa orçou as novas licitações, que devem acontecer em abril, em R$ 40 milhões. As estruturas devem estar prontas em maio.

Economicidade

O secretário da Secopa, Ney Campello, ressaltou que a Bahia foi o estado que menos gastou com licitações para a Copa das Confederações, em 2013, e espera repetir o resultado na Copa do Mundo usando a mesma estratégia do ano passado.

"A Bahia foi o único estado que não fez contratação única e preferiu fazer as licitações por commodities", disse.

"Separamos cada orçamento de forma individualizada e tratamos diretamente com cada empresa para evitar o alto custo. Sabemos que devemos obter o máximo de economicidade no processo de licitação".

Em 2012, o valor para os gastos com a Copa das Confederações foram orçados inicialmente em R$ 129,445 milhões. Segundo balanço da Secopa, este número caiu para R$ 32,930 milhões com o esquema de contratação segmentada.

Para 2014, a expectativa da Secopa é que o processo se repita e os valores da licitação estejam abaixo do orçamento de R$ 40 milhões.

Mudanças

A estrutura no entorno da Fonte Nova montada para a Copa das Confederações deverá ser mantida para o Mundial. No entanto, o engenheiro do escritório de projetos da Fundação Luís Eduardo Magalhães na Secopa, Durval Alcântara, disse que algumas mudanças, sobretudo no estacionamento, foram estudadas para 2014.

"Vamos deixar a Avenida Vasco da Gama aberta, pois causou muitos transtornos aos cidadãos. Para isso vamos transferir as tendas que estavam alocadas lá para o bolsão de estacionamento", disse.

Segundo Ney Campello, o estacionamento foi mudado para a rotatória da avenida Bonocô e na avenida São Raimundo.

