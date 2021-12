Secopa luta por acarajé dentro da Fonte Nova

Baianas do acarajé e defensores da cultura local, alegrai-vos! Os famosos quitutes poderão, sim, ser vendidos durante a Copa de 2014 no entorno da Fonte Nova. E mais: é possível que, em dias de jogos, a comercialização ocorra também dentro do estádio. Quem garante é o Governo do Estado, por meio de Ney Campello, secretário da Secopa-BA (Secretaria para Assuntos da Copa).

A polêmica se deve à Lei Geral da Copa, que, teoricamente, proibiria a venda ambulante de comidas e bebidas em um raio de 2 km dos estádios durante o evento. O secretário esclarece a situação. "O artigo 11 é o que trata disso. E o que ele faz é dar diretrizes às autoridades locais para o disciplinamento da comercialização de alimentos nas vias de acesso e no perímetro de 2 km do estádio, objetivando a proteção das marcas patrocinadoras do evento. Mas quem define o que pode ser comercializado nesse espaço é a Prefeitura, até mais do que o Governo", disse. "Não vemos qualquer conflito entre a McDonald's (patrocinadora da Copa) e o acarajé. Então, não há impedimento para que estes quitutes possam ser normalmente vendidos", emendou Campello.

Para o secretário, a polêmica acabou sendo útil. Foi o elemento motivador para que o Governo do Estado defendesse as baianas não só no entorno da Fonte Nova. "Dentro do estádio, quem define o que pode ser comercializado é a Fifa. A polêmica me levou a fazer contatos para que acarajé, abará e demais quitutes locais possam ser vendidos dentro da Fonte Nova. Foi um pleito que fizemos hoje (ontem). Falei com uma pessoa importante na Fifa, mas cujo nome eu não posso revelar. Ela foi favorável à ideia e me respondeu: 'acho muito interessante e não vejo qualquer impedimento quanto a isso'. Entendemos que é importante incorporar elementos da cultura local ao evento", declarou o secretário.

Pela interpretação da lei, portanto, desde que não vendendo ou divulgando produtos concorrentes dos patrocinadores da Copa, nenhum ambulante estaria proibido de atuar na Copa. Porém, neste caso, Campello alerta: "Não será qualquer um que vai ser autorizado a vender produtos no entorno do estádio. Haverá regras claras com relação à segurança e saúde. Esta autorização, que ainda terá suas regras definidas, não vai ser aleatória e desorganizada".

