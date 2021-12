Secopa esclarece polêmica sobre São João em Salvador

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (Secopa), informou, através de nota, que não procedem as informações que circulam pela mídia de que a FIFA proibiu os festejos juninos em Salvador durante a Copa da Confederações, que acontecerá em junho, mês da festa.

A Secopa destaca que vem atuanto no sentido de fortalecer os festejos juninos, juntamente com a Secretaria de Turismo do Estado, que já divulgou um programção junina específica para o evento esportivo de 2013.

Segundo a Secopa, a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) realizou reuniões com todas as cidades-sede da Copa com o objetivo de discutir um plano de fortalecimento do São João durante a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014, garantindo a tradição da festa.

