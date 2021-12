Sebastian Vettel vence GP do Bahrein de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, venceu o Grande Prêmio do Bahrein, neste domingo no circuito de Sakhir.

Em sua 200ª corrida na F1, Vettel cruzou a linha de chegada à frente dos dois carros da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton, que largou da 9ª colocação.

O outro piloto da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, se viu obrigado a abandonar a prova na 36ª volta quando estava na 3ª colocação, após atropelar um mecânico da escuderia durante sua segunda passagem pelos boxes.

