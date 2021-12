Sebastian Vettel lidera primeiro treino em Cingapura

O piloto alemão Sebastian Vettel, da Red Bull Racing (RBR), foi o mais rápido na manhã desta sexta-feira, 21, durante o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Cingapura da Fórmula 1.

A 14ª etapa da temporada acontece no próximo domingo, 23. Vettel completou o circuito no tempo de 1m50s566. Ele foi seguido de perto pelos britânicos da McLaren: Lewis Hamilton, em segundo, que fez 1m50m615, e Jenson Button, terceiro melhor tempo, com 1m51s459.

O melhor brasileiro foi Bruno Senna, da Williams, com o 11º tempo, de 1m52s629. Felipe Massa, da Ferrari, foi o 16º, com 1m53s080.

