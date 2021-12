Sebastian Vettel faz o melhor tempo e larga na frente no GP da Inglaterra

Com o tempo de 1m29s615, o alemão Sebastian Vettel, da RedBull, foi o mais rápido do treino classificatório e vai largar em primeiro no GP da Inglaterra, que será disputado no circuito de Silverstone, neste domingo, 11, às 9h. Seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, ficou com a segunda colocação e completou a dobradinha da RBR, com 1m29s758.

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ficou com a 3ª posição, com 1m30s426, já o brasileiro Felipe Massa não conseguiu superar seu companheiro de equipe e vai largar em 7º, com o tempo de 1m31s172.

Confira o grid de largada do GP da Inglaterra:

1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m29s615

2 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m29s758

3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m30s426

4 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m30s556

5 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m30s625

6 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m31s040

7 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m31s172

8 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m31s175

9 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m31s274

10 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m31s430

11 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m31s399

12 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m31s421

13 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m31s635

14 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m31s699

15 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m31s708

16 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m31s796

17 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m32s012

18 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m32s430

19 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m34s405

20 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m34s775

21 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m34s864

22 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m35s212

23 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - 1m36s576

24 - Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth) - 1m36s968

