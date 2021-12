'Se tornar número 1 é a máxima conquista em nosso esporte', festeja Federer

Após vencer o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1, e avançar nesta sexta-feira à semifinal do Torneio de Roterdã, Roger Federer se emocionou com o triunfo que garantiu um novo feito histórico de sua carreira. O suíço se tornará na próxima segunda-feira o mais velho líder do ranking da ATP, com 36 anos de idade, e não segurou as lágrimas ao ser ovacionado pela torcida holandesa que acompanhou o confronto válido pelo ATP 500 holandês realizado em quadra dura.

E embora seja o tenista que figurou por mais semanas na ponta do ranking em todos os tempos, Federer não deixou de exaltar e comemorar o seu novo feito. "Significa muito para mim voltar a ser o número 1. Se tornar número 1 é a máxima conquista em nosso esporte", ressaltou o recordista de títulos de Grand Slam, que ganhou da organização do torneio holandês um troféu simbólico com a frase: "Número 1 com mais idade na história da ATP".

E o suíço destacou o quão difícil foi retornar ao topo enquanto veterano do circuito profissional. "Quando você é mais velho, tem de trabalhar em dobro, tem que lutar duas vezes mais para ultrapassar alguém que trabalhou duro para estar nesta posição. Assim, essa conquista da ponta é a que mais valorizo em minha carreira", ressaltou.

Invicto em 2018, agora com dez vitórias em dez jogos, o suíço também admitiu: "É um sonho, e eu não posso acreditar nisso". Foi mais um grande feito de quem no mês passado conquistou o Aberto da Austrália e faturou o seu 20º título de um Grand Slam, outro recorde de sua gloriosa carreira.

Federer quebrou nesta sexta-feira a marca do norte-americano Andre Agassi, antes o mais velho a assumir o topo da ATP, com 33 anos, em 2003. E o ex-tenista se manifestou por meio das redes sociais para felicitar o suíço na noite desta sexta.

"36 anos, 195 dias... Roger Federer continua a elevar o nível em nosso esporte. Parabéns por mais uma conquista notável", escreveu Agassi em sua página no Twitter.

adblock ativo