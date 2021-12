Schweinsteiger volta a ser convocado para seleção alemã

O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção alemã para duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 com uma novidade. O meio-campista Bastian Schweinsteiger, do Bayern de Munique, está de volta depois de ter ficado de fora das partidas contra Ilhas Faroe e Áustria, no mês passado.

Schweinsteiger viveu momento complicado na última temporada, quando teve uma série de lesões. Mesmo recuperado, o jogador havia sido preterido na última convocação por Löw, que justificou sua ausência dizendo que ele ainda precisava de uma sequência de partidas pelo Bayern para retornar à seleção.

"Sempre ficou claro que o Bastian (Schweinsteiger) voltaria", declarou o treinador alemão nesta sexta. "Nós o liberamos da última convocação para dar e ele a chance de ter tranquilidade no Bayern para completar sua recuperação e readquirir ritmo de jogo. Seu desempenho recente mostra que seu lugar é a seleção e estou muito feliz com o retorno".

Por outro lado, a seleção terá a ausência do atacante Mario Gomez, também do Bayern, que se recupera de uma lesão no tornozelo. A Alemanha entra em campo na próxima sexta-feira diante da Irlanda, fora de casa. Quatro dias depois, o adversário será a Suécia, em casa. Ambos os jogos serão válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Confira a convocação da seleção alemã:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ron-Robert Zieler (Hannover), Marc-Andre ter Stegen (Borussia Mönchengladbach).

Defensores: Holger Badstuber (Bayern de Munique), Jerome Boateng (Bayern de Munique), Benedikt Hoewedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Per Mertesacker (Arsenal), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern de Munique), Thomas Mueller (Bayern de Munique), Mesut Özil (Real Madrid), Lukas Podolski (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schuerrle (Bayer Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique).

Atacante: Miroslav Klose (Lazio).

adblock ativo