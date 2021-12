Schweinsteiger terá de operar tornozelo mais uma vez

O Bayern de Munique divulgou nota oficial nesta sexta-feira para confirmar que Bastian Schweinsteiger precisará ser submetido a uma nova cirurgia no tornozelo direito, depois de o jogador ter sido operado em junho.

O volante participou de todos os 11 jogos que o Bayern disputou neste Campeonato Alemão, mas o clube confirmou que a recuperação do atleta não vem sendo boa como se esperava, assim como o ídolo da equipe admitiu que vinha jogando com muitas dores.

"As últimas semanas foram muito dolorosas para mim. Eu segui tentando jogar, mas estou em um ponto agora onde a cirurgia é inevitável. Espero ser capaz de jogar futebol completamente livre de dores de novo após a operação", afirmou Schweinsteiger, por meio de nota oficial publicada nesta sexta.

O Bayern ainda não fixou um prazo de recuperação para o jogador, mas admitiu que a sua participação em treinos ou jogos "não é mais possível" neste momento. O médico-chefe do clube, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, apenas explicou que "ao longo de check-ups médicos realizados nas últimas semanas foi diagnosticada uma ossificação progressiva na área pós-operada ao redor no tornozelo direito de Bastian Schweinsteiger".

Müller-Wohlfahrt também avisou que a cirurgia será realizada "em breve", assim como reconheceu que o tratamento conservador acabou não aliviando as dores sentidas pelo jogador de forma satisfatória.

Com a nova cirurgia confirmada, Schweinsteiger certamente irá desfalcar a Alemanha em amistosos contra Itália e Inglaterra, marcados respectivamente para os dias 15 e 19 deste mês, e voltou a virar preocupação para Pep Guardiola, que tem grande chance de não poder contar com o atleta no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês.

