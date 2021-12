Schumacher sofreu colapso e foi salvo no domingo

O helicóptero que socorreu no domingo, 29, o alemão Michael Schumacher foi obrigado a fazer um pouso de emergência logo após sua decolagem da pista de esqui de Meribel, na França. O motivo: dentro do aparelho, o ex-piloto havia sofrido um colapso e os médicos tiveram de entubá-lo para evitar que ele morresse antes mesmo de chegar ao primeiro hospital.

Pessoas próximas ao alemão confirmaram que, na hora do acidente, ele ainda estava consciente e que o resgate ocorreu com o ex-piloto ainda acordado. Mas, assim que o helicóptero decolou da pista de esqui, o colapso teria ocorrido. Só depois de entubá-lo é que os paramédicos continuaram a viagem.

Investigações apontam ainda que parte do problema pode estar nos esquis que ele usava e que, numa curva, não teriam respondido aos movimentos do alemão. O equipamento está com os investigadores, assim como o capacete.

As mesmas investigações confirmam que a área de risco onde Schumacher se acidentou estava sinalizada, justamente para evitar que os esquiadores deixassem a pista regular e entrassem na aérea de risco.

Nesta sexta-feira, 3, Schumacher completou 45 anos. Ele segue internado em coma induzido em um hospital de Grenoble, distante 130 quilômetros do acidente. E centenas de fãs foram aos arredores do local hoje para homenageá-lo pelo seu aniversário e enviar mensagens de apoio pela sua recuperação. <GALERIA ID=18852/>

O hospital e a assessoria do alemão não divulgaram boletins oficiais sobre a situação do alemão nesta sexta-feira. Segundo informou uma fonte próxima a Schumacher, sua condição de saúde continua "estável, mas ainda muito crítica".

No último domingo, ele sofreu um grave acidente quando esquiava nos Alpes Franceses. Schumacher caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. Internado desde então, ele passou por duas cirurgias no cérebro e está em estado de coma induzido para ajudar na cicatrização das lesões sofridas na cabeça.

Dono de sete títulos mundiais, Schumacher é o mais bem-sucedido piloto da história da Fórmula 1, com um recorde de 91 vitórias. Ele se aposentou definitivamente do automobilismo em 2012. Agora, após o acidente do último domingo, o alemão vem lutando pela sua vida.



Veja o que se fala do piloto pelo Twitter:

Tweets sobre "schumacher"

adblock ativo