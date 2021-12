Schumacher pode ficar paralisado, diz ex-piloto francês

<GALERIA ID=18852/>

Michael Schumacher estaria ligeiramente melhor, mas corre o sério risco de ficar totalmente paralisado. Essa é a informação dada pelo ex-piloto francês Phillipe Streiff, depois de visitar nesta sexta-feira, 3, a família e os médicos do alemão no hospital em Grenoble, na França, onde o maior campeão da história da Fórmula 1 está internado desde domingo, quando sofreu acidente de esqui.

"Eu tenho notícias. Michael está um pouco melhor. Mas ninguém sabe dizer como irá sair dessa ainda", disse Streiff, que sofreu um acidente em 1989 e usa cadeiras de rodas desde então.

Ele contou que conversou com o médico de Schumacher, Gerard Saillant. "Ele me disse que ainda não sabe como a história terminará. O sangramento continua em ambos os lados do cérebro e poderia afetar a fala", revelou.

"Eles fazem exames todos os dias para ver como os edemas estão sendo absorvidos. Quanto mais rápido eles forem absorvidos, menos ele ficará paralisado", explicou Streiff. "Mas se a hemorragia continua por muito tempo, ele corre o risco de ficar paralisado completamente", insistiu o ex-piloto de 58 anos.

