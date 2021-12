Schumacher perde vaga na equipe, mas não a motivação

Michael Schumacher se prepara esta semana para uma de suas corridas favoritas na temporada, sabendo que pode ser o último GP do Japão da sua carreira na Fórmula 1.

A equipe do alemão, a Mercedes, anunciou na semana passada que o heptacampeão mundial, de 43 anos, será substituído em 2013 por Lewis Hamilton, atualmente na McLaren.

Schumacher também chegará a Suzuka com uma penalidade de dez posições no grid por ter sido imprudente na colisão com Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, no GP de Cingapura.

"Minha motivação está completamente intacta depois da notícia da semana passada, especialmente porque Suzuka é um dos pontos altos da temporada para mim", disse Schumacher a jornalistas, elogiando a qualidade técnica do circuito e a animação dos torcedores.

Schumacher conquistou dois títulos mundiais em Suzuka, em 2000 e 2003. Em 1995, também se sagrou campeão no Japão, mas na pista de Aida. Ele também venceu seis corridas em Suzuka.

O alemão se aposentou da F1 em 2006, quando corria pela Ferrari, mas voltou em 2010 pela Mercedes. Apesar de perder a vaga para 2013, ele disse que não pensa em deixar a categoria.

A própria Mercedes lhe ofereceu um cargo não especificado, e a Sauber cogita contratá-lo como piloto, segundo alguns rumores.

Faltando seis provas para o final da temporada, Schumacher está em 12o lugar, 151 pontos atrás do líder Fernando Alonso, da Ferrari, e sem chances matemáticas de disputar o título.

