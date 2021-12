Schumacher lidera segundo dia de testes em Jerez

O alemão Michael Schumacher foi o mais rápido no segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, realizados no circuito de Jerez de la Frontera, nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes desbancou o brasileiro Felipe Massa, que comandou o treino de quinta, e registrou o melhor tempo do dia: 1min20s352.



O desempenho do heptacampeão mundial aumenta as expectativas sobre sua performance na temporada, depois de um decepcionante retorno à F-1, em 2010. Schumacher não entrou na pista no primeiro dia de testes e esteve aquém do esperado nos treinos realizados em Valência, na semana passada.

