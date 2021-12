'Schumacher foi um dos pais fundadores do sucesso da Mercedes', diz Wolff

Michael Schumacher é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Mercedes na Fórmula 1 nos últimos anos, afirmou o chefe da equipe, Toto Wolff, nesta quinta-feira. No dia em que o alemão completa 50 anos, Wolff fez questão de relembrar a trajetória do piloto na Mercedes e sua importância para a forte evolução da equipe desde seu retorno à F-1 em 2010.

"Michael é um dos pais fundadores responsáveis pelo sucesso que tivemos nos últimos cinco anos. Não há outro piloto como ele e sua vasta experiência contribuiu tremendamente para o desenvolvimento do nosso time", declarou Wolff, em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Schumacher se aposentou pela primeira vez da F-1 em 2006, mas decidiu fazer seu retorno em 2010, justamente na volta da Mercedes à categoria. Nas três temporadas em que pilotou pela equipe, o heptacampeão faturou apenas um pódio, sem qualquer vitória.

Mesmo assim, Wolff vê o alemão como fundamental para o sucesso que o time alcançaria anos depois, com cinco títulos consecutivos, entre 2014 e 2018, tanto no Mundial de Pilotos quanto no Mundial de Construtores, com Nico Rosberg e, principalmente, Lewis Hamilton.

"Ele exerceu papel crucial quando voltou para a Fórmula 1 e foi uma das pessoas que construiu a fundação para o nosso futuro sucesso. Somos extremamente gratos a tudo o que ele fez por nós. Hoje, todos nós erguemos o nosso chapéu para você. Feliz Aniversário, Michael!", disse Wolff, que assumiu a função de chefe da equipe somente em 2013, quando Schumacher já estava fora do time.

Na sua avaliação, o alemão teve "tremendo impacto" em toda a Fórmula 1. "Ele também teve tremendo impacto na Fórmula 1. Não apenas ele obteve um incrível recorde [de sete títulos], que ainda está para ser batido, mas também moldou e mudou o esporte para sempre", declarou.

"Como piloto, Michael levou a F-1 a um novo nível com sua atenção a detalhes e conhecimento técnico. Ele fez tudo com grande determinação, desde as conversas com os engenheiros até a preparação física. E estava sempre em busca de novas formas de melhorar a sua performance na pista", afirmou Wolff.

O atual chefe da Mercedes não foi o único a exaltar a carreira de Schumacher nesta quinta. Ross Brawn, seu chefe na Mercedes e também na Ferrari, em sua melhor época, apontou o impacto do alemão sobre a Fórmula 1.

"A disciplina, a determinação e a ética de trabalho de Michael conquistou a todos e elevou os padrões da equipe em saber o que podia e deveria ser feito", disse Brawn, referindo-se ao período em que trabalhou com ele na Mercedes, entre 2010 e 2012.

Além deles, outras equipes e pilotos homenagearam Schumacher nesta quinta em seus sites e perfis nas redes sociais.

Schumacher completa 50 anos nesta quinta ainda sob a sombra do acidente de esqui sofrido em 29 de dezembro de 2013, nos Alpes franceses. Desde o episódio trágico, a família vem resistindo a informar sobre as condições de saúde do piloto, o que deu margem a diversas especulações nos últimos anos. A maioria não foi desmentida pela família.

Na quarta, véspera do seu aniversário, a família emitiu comunicado para anunciar o lançamento de um aplicativo de celular em homenagem ao piloto. E não fez maiores revelações sobre o seu estado de saúde. Disse apenas que Schumacher "está em boas mãos" e que todos estão fazendo o máximo por sua recuperação.

