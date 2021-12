Schumacher é denunciado por acidente de trânsito na Espanha

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher foi denunciado por um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Bormujos, na Espanha, quando dirigia um carro alugado e supostamente não respeitou a prioridade de um motociclista e o atropelou.

O acidente aconteceu em 17 de novembro de 2013, quando Schumacher, que estava visitando a Espanha por questão particulares, dirigia um Audi A-4 alugado e em uma rotatória não teria respeitado a prioridade de um motociclista.

Ao colidir contra o carro do alemão, Francisco M.A. caiu e sofreu uma fratura no punho e precisou ser operado. Além disso, o motociclista alega que sofreu danos em sua roupa, relógio, lateral do veículo e capacete, segundo a denúncia.

O acidente aconteceu na estrada A-8062 em direção a Gines e, segundo o boletim da polícia de Bormujos, localizada em Sevillha, a causa principal do acidente foi a infração do motorista do carro, que não cedeu a passagem.

A causa secundária foi a iluminação deficiente da via. O acidente aconteceu dias antes da queda sofrida por Schumacher enquanto esquiava nos Alpes franceses, em 29 de dezembro de 2013.

O ex-piloto, a empresa locadora e a companhia seguradora são denunciadas no processo movido pelo motociclista. Segundo as leis locais, o motorista denunciado não é obrigado a comparecer no julgamento.

Fontes do caso informaram à Agência Efe que é previsível que o julgamento não chegue a ocorrer pois a companhia de seguro arcaria com a indenização.

