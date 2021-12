Schmidt fala em falência e débito imediato de R$ 25 milhões

O discurso da nova diretoria do Bahia, apresentada oficialmente na última quinta-feira, 19, no Fazendão, é de "austeridade" e "contenção dos gastos excedentes". O presidente eleito Fernando Schmidt tem pregado cortes em todos os setores de atuação do Bahia, em uma tentativa de, segundo define, "salvar o clube do estado de falência que foi herdado da última gestão".

Pela declaração do novo mandatário, o Bahia precisa saldar dívidas no valor de R$ 25 milhões até o final do ano para manter os contratos de prestação serviços com empresas parceiras. "Paralelo a isso, ainda precisamos investir no futebol para que o time não seja rebaixado", conclui.

O braço para a ação severa nas contas do Bahia passará pela pasta administrativa-financeira, sob o encargo do economista Reub Celestino, ex-secretário da Fazenda de Salvador.

Um dos primeiros gastos a serrem cortados, diz Celestino, são as passagens aéreas tradicionalmente arcadas pelo Bahia para equipes de rádio cobrirem partidas do tricolor quando joga na condição de visitante.

"Não existirá mais isso. As empresas de comunicação são empresas privadas e, dentro da lógica do capitalismo, têm que bancar suas próprias despesas. Isso não é uma função que cabe ao Bahia", disse o gestor.

Na gestão de Marcelo Guimarães Filho era comum o Bahia bancar viagens de radialistas no mesmo voo que a delegação do time profissional. Em recente entrevista, Marcelo Filho negou, porém, existir cooptação da imprensa neste tipo de atitude.

"Nunca houve jabá (compra de profissionais da mídia) durante nossa gestão. O relacionamento entre nós e a imprensa sempre foi saudável", ponderou, na ocasião.

Outra medida administrativa a ser tomada é o corte do corpo de funcionários, hoje calculado em 378 empregados - a ideia é que a redução seja de até 25% do atual número.

"Muitos destes cortes estão sendo feitos diretamente na caneta, com base em funcionários que abandonaram seus postos ou sabotaram a intervenção. Quem não se sentir satisfeito que busque seus direitos na Justiça", disse Schmidt.

Permanência no futebol - Na área do futebol, as mudanças foram as de menor impacto da nova administração. O gestor Anderson Barros, contratado por Marcelo Guimarães Filho, continuará no comando, mas será auxiliado pelo ex-jogador Osni Lopes, na função de gerente-técnico.

O vice-presidente Valton Pessoa se ocupará também do departamento de futebol, sendo auxiliado pelo publicitário Sidônio Palmeira, na função de assessor especial (embora sem cargo remunerado).

Schmidt também anunciou que vai publicar regularmente informações sobre a administração do Bahia, em modelo análogo à Lei de Acesso à Informação (que publiciza atos da gestão pública).

Outra medida já aprovada é a redução em 50% dos ingressos para jogos na Arena Fonte Nova para sócios patrimoniais do Bahia. A ação deve ser iniciada no duelo Bahia x Vasco, em 29 de setembro.

