Schalke derrota Arsenal em Londres e assume liderança

No duelo que valia a liderança do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa, o Schalke levou a melhor e ganhou do Arsenal por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Londres, na Inglaterra. Com isso, o time alemão ultrapassou o adversário inglês e assumiu a primeira colocação da chave.

Agora, depois de três rodadas disputadas, o Schalke lidera com sete pontos, um a mais do que o segundo colocado Arsenal. A terceira posição da chave é do Olympiacos, que chegou aos três pontos ao ganhar do lanterna Montpellier por 2 a 1, também nesta quarta-feira, na França.

Mesmo jogando no Emirates Stadium, o Schalke conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira, graças a dois gols de atacantes holandeses no segundo tempo. Huntelaar aproveitou buraco na defesa do Arsenal e abriu o placar aos 31 minutos, enquanto Afellay completou um rápido contra-ataque aos 41.

Na outra partida do Grupo B, também realizada nesta quarta-feira, o Montpellier jogou em casa e saiu na frente do Olympiacos com o gol de Charbonnier aos quatro do segundo tempo. Mas o time grego conseguiu uma emocionante virada, com Torossidis, aos 28, e Mitroglou, já aos 46.

