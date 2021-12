SBT escala Eliana para comentar Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Transmitindo a Libertadores da América pela primeira vez, a SBT vem inovando em suas transmissões da principal competição entre clubes do continente sul-americano.

Após contar com a presença do jornalista Ratinho, na partida entre Guarani-PAR x Palmeiras, na última quarta-feira, 29, a escolhida da vez foi a apresentadora Eliana, que será responsável por comentar lances da partida entre Flamengo x Independiente Del Valle, na noite desta quarta-feira, 30. A participação faz parte do quadro "Torcedor SBT".

Impulsionada através da apresentação de programas infanto-juvenis entre o fim dos anos 1990 e início de 2000, e consolidada no meio do entretenimento, essa será a estreia de Eliana em transmissões esportivas.

O assunto entrou para os Trend's Topics do Twitter como um dos temas mais comentados do Brasil, na manhã desta quarta-feira:

Intervalo do jogo Téo José pergunta aos seus comentaristas o q acharam do primeiro tempo Eliana: 🎶 Titulares, titulares Onde estão? Aqui estão Eles têm saúde Eles têm saúde E jogarão E jogarão 🎶 — Poetas (@PoetasFla) September 30, 2020

Eliana será uma das comentaristas no jogo do Flamengo! "Arrascaeta toca na bola" Ela: chama o bombeiro pic.twitter.com/UPVt7MrIXU — Amor Da Nação ᶜʳᶠ (@AmorDaNacao) September 30, 2020

