Sauber anuncia piloto sueco Marcus Ericsson para 2015

Apontada como uma das equipes que poderiam deixar a Fórmula 1 em 2015, a Sauber garantiu neste sábado, 1º, sua presença no grid da próxima temporada, apesar das dificuldades financeiras. O time suíço confirmou sua permanência na categoria ao anunciar o sueco Marcus Ericsson como um dos seus pilotos para o campeonato do ano que vem.

Ericsson fez sua estreia na F1 neste ano, com a Caterham. Mas ainda não sabe se correrá as últimas corridas da temporada por causa da crise vivida pela equipe nanica, ausente no GP dos Estados Unidos, neste fim de semana. O sueco, cujo melhor resultado foi o 11º lugar em Mônaco, pode perder também as corridas no Brasil, na próxima semana, e em Abu Dabi.

A outra vaga da Sauber ainda não foi confirmada. Para este posto, há pelo menos cinco pretendentes. O alemão Adrian Sutil e o mexicano Esteban Gutierrez são os atuais pilotos. O holandês Giedo van der Garde defendeu a Caterham em 2013 e atualmente é piloto reserva da Sauber. A equipe suíça também tem como opções o italiano Raffaele Marciello e o brasileiro Felipe Nasr, reserva da Williams.

A Sauber não esclareceu quem Ericsson substituirá em 2015. E ainda fez mistério sobre o nome do futuro parceiro do sueco na equipe. Mas o mexicano Gutierrez sai em vantagem na disputa por contar com o polpudo patrocínio da Telmex, gigante mexicana de telecomunicações. Estima-se que a empresa tenha aportado 15 milhões de euros.

Seria o mesmo valor oferecido pelos patrocinadores de Ericsson à Sauber. A imprensa suíça avalia que a soma varie entre 15 e 20 milhões, equivalente a R$ 60 milhões. Este valor ajudaria a bancar a equipe por mais um ano, diante das limitações financeiras vividas pelos suíços nos últimos anos.

